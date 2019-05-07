ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ снизил официальный курс доллара

Новости » Финансы    07.05.2019 - 16:00
НБУ снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,34 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 мая установлен на таком уровне: 2634,002 гривен за 100 долларов (-15,59 гривен).

При этом курс доллара на 7 мая составляет 2649,592 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 7 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 26,40 грн/доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 26,57 гривен за доллар, в покупке снизился на 13 копеек до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,84 гривен за евро.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

Доллар и евро снижаются на наличном рынке Курс доллара продолжает снижаться на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь