Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 8 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,32 грн/долар, курс купівлі до 26,26 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 29,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2600 - 26,3100 грн/долар, євро 29,4269 - 29,4777 грн/євро, російський рубль 0,4023 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2600 26,3100

EUR/UAH 29,4269 29,4777

RUB/UAH 0,4023 0,4033

Нагадаємо, 7 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2800 - 26,3200 грн/долар, євро 29,3941 - 29,4389 грн/євро, російський рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 грн/долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні до долара на 8 травня встановлено на такому рівні: 2634,002 гривень за 100 доларів (-15,59 гривень).