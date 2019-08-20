Курс доллара стабилен на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар колеблется в коридоре 25,10-25,20

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 20 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1200 - 25,1400 грн/доллар, евро 27,9689 - 27,9942 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1200 25,1400 EUR/UAH 27,8731 27,8450 RUB/UAH 0,3760 0,3767

Напомним, 19 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1200- 25,1450 грн/доллар, евро 27,8731 - 27,8983 грн/евро, российский рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2019 года установил официальный курс установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 2517,5684 гривен за 100 долларов (+3,2836 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, аналитики ожидают в течение текущей недели сохранения курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. По прогнозу доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1/25,3 грн/доллар.