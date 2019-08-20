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Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Новини » Економіка    20.08.2019 - 10:50
Курс долара на відкритті міжбанку стабільний
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коливається в коридорі 25,10-25,20

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 25,14 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро нв продажу знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1400 грн/долар, євро 27,9689 - 27,9942 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1200

25,1400

EUR/UAH

27,8731

27,8450

RUB/UAH

0,3760

0,3767

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Нагадаємо, 19 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1450 грн/долар, євро 27,8731 - 27,8983 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2019 року встановив офіційний курс встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 2517,5684 гривень за 100 доларів (+3,2836 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики очікують протягом поточного тижня збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. За прогнозом долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн/долар.

НБУ на 20 серпня підвищив офіційний курс долара НБУ підвищив офіційний курс євро
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