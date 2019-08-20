Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Долар коливається в коридорі 25,10-25,20
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 20 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 25,14 гривень за долар, курс купівлі до 25,12 гривень за долар. Курс євро нв продажу знизився на 5 копійок до 27,84 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1400 грн/долар, євро 27,9689 - 27,9942 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
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Offer
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USD/UAH
|
25,1200
|
25,1400
|
EUR/UAH
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27,8731
|
27,8450
|
RUB/UAH
|
0,3760
|
0,3767
Нагадаємо, 19 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1450 грн/долар, євро 27,8731 - 27,8983 грн/євро, російський рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2019 року встановив офіційний курс встановив офіційний курс на рівні 25,17 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 2517,5684 гривень за 100 доларів (+3,2836 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, аналітики очікують протягом поточного тижня збереження курсу долара до гривні поблизу поточних рівнів. За прогнозом долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн/долар.