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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новости » Финансы    19.08.2019 - 17:10
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 19 августа 2019 года снизился на 5 копеек до 25,14 гривен за доллар, курс в покупке до 25,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,89 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1200- 25,1450 грн/доллар, евро 27,8731 - 27,8983 грн/евро, российский рубль 0,3752 - 0,3760 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1200

25,1450

EUR/UAH

27,8731

27,8983

RUB/UAH

0,3752

0,3760

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, 16 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1600- 25,1900 грн/доллар, евро 27,8697 - 27,9004 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3792 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2019 года установил официальный курс установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 2517,5684 гривен за 100 долларов (+3,2836 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем повысила на 1 копейку до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,23 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,09 (25,07 - 16 августа), продажи - 25,35 (25,34 - 16 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,74 (27,76 - 16 августа), продажи - 28,23 (28,26 - 16 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,52 - 9 августа), продажи 3,90 (3,92 - 9 августа) грн за 10 рублей.

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара 19 августа: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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