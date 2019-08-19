НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,17 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 2517,5684 гривен за 100 долларов (+3,2836 гривен).

При этом курс доллара на 16 августа составляет 2514,2848 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 19 августа межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс в покупке до 25,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,18 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем 16 августа (25,15).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем повысила на 1 копейку до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 28,23 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,09 (25,07 - 16 августа), продажи - 25,35 (25,34 - 16 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,74 (27,76 - 16 августа), продажи - 28,23 (28,26 - 16 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,52 - 9 августа), продажи 3,90 (3,92 - 9 августа) грн за 10 рублей.