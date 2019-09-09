Курс доллара стабилен на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,08 гривен за доллар, курс в покупке - 25,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6276 - 27,6607 грн/евро, российский рубль 0,3805 - 0,3814 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0500 25,0800 EUR/UAH 27,6276 27,6607 RUB/UAH 0,3805 0,3814

Напомним, 6 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 2508,6035 гривен за 100 долларов (-22,4604 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, украинская национальная валюта гривна за последний год (с 4 сентября 2018 года до 4 сентября 2019 года) укрепилась к доллару на 12,8%. Валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении после турецкой лиры, которая укрепилась на 17,7%.

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в августе 2019 года наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.