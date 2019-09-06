Гривна заняла второе место среди самых крепких валют

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

За последний год гривна укрепилась к доллару на 13%, однако за десять лет обесценилась на 184%

Украинская национальная валюта гривна за последний год (с 4 сентября 2018 года до 4 сентября 2019 года) укрепилась к доллару на 12,8%. Об этом сообщает Экспертная платформа Национального банка Украины в Facebook.

Как отмечается в сообщении, валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении после турецкой лиры, которая укрепилась на 17,7%.

Эксперты отмечают, что в абсолютном большинстве стран мира с динамическими валютами зафиксирован дефицит текущих счетов платежных балансов.

"То есть укрепление их валют связано с существенным притоком прямых и портфельных инвестиций или наращиванием внешней задолженности. Среди 15 стран, чьи валюты больше всего выросли к доллару США за последний год, таких 9. Среди них и Украина", - говорится в сообщении.

Однако эксперты напоминают, что за последние десять лет (с 4 сентября 2009 года) гривна существенно девальвировала по отношению к большинству валют мира: 120% по евро, 171% по юаню, 183,9% по доллару.

Напомним, глава Национального банка Яков Смолий 5 сентября заявил, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами. Как отметил Смолий, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых, дальнейший рост экспорта ИТ-услуг. Кроме того, на укрепление гривны повлиял на рост доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг.

Однако, по данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.