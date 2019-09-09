НБУ на 9 сентября резко снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 23 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 2508,6035 гривен за 100 долларов (-22,4604 гривен).

При этом курс доллара на 6 сентября составляет 2531,0639 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 6 сентября межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,19 гривен за доллар, курс в покупке до 25,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,80 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,10 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 5 сентября (25,34).

На межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль

В то же время в обменных пунктах Украины 6 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,00 (25,14 - 5 сентября), продажи - 25,22 (25,36 - 5 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,48 (27,60 - 5 сентября), продажи - 27,94 (28,06 - 5 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 сентября), продажи 3,85 (3,85 - 5 сентября) грн за 10 рублей.

Отметим, Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев на следующей неделе - 9-15 октября. НБУ планирует обсудить на переговорах с миссией параметры новой программы с Украиной - сроки новой программы, ее объем.