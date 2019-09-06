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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    06.09.2019 - 17:15
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 11 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 6 сентября 2019 года снизился на 11 копеек до 25,08 гривен за доллар, курс в покупке до 25,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 27,91 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0500

25,0800

EUR/UAH

27,6827

27,7134

RUB/UAH

0,3812

0,3819

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 5 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1600 - 25,1900 грн/доллар, евро 27,8848 - 27,9180 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3821 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,08 гривен за доллар, что на 23 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 2508,6035 гривен за 100 долларов (-22,4604 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 6 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 25,22 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,00 (25,14 - 5 сентября), продажи - 25,22 (25,36 - 5 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,48 (27,60 - 5 сентября), продажи - 27,94 (28,06 - 5 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 сентября), продажи 3,85 (3,85 - 5 сентября) грн за 10 рублей.

НБУ резко снизил официальный курс доллара Курс доллара 6 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ
Темы: Курс доллара
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