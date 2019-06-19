ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нидерланды примут меры против России за отказ сотрудничать по MH17

Новости » Политика    19.06.2019 - 16:14
Нидерланды примут меры против России за отказ сотрудничать по MH17
Фото: Фердинанд Грапперхаус (ad.nl)

JIT сегодня назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что дипломатические шаги будут предприняты против России, потому что страна недостаточно сотрудничала с расследованием крушения самолета рейса MH17.  Об этом сообщает NOS.

Отметим JIT сегодня назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

РБК-Украина писало, что также назначена дата суда над подозреваемыми - 9 марта 2020 года. В полиции Нидерландов отметили, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в катастрофе. Таким образом, их объявят в международный розыск.

Напомним, самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку от Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. В результате происшествия погибли 298 людей, в том числе 15 членов экипажа. Международное расследование установило, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

СБУ объявила подозрения причастным к катастрофе МН17 Подозреваемых в катастрофе МН17 объявят в международный розыск
Новости Украины Российская ФедерацияНидерландыМН17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь