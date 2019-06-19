Нидерланды примут меры против России за отказ сотрудничать по MH17

Фото: Фердинанд Грапперхаус (ad.nl)

JIT сегодня назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что дипломатические шаги будут предприняты против России, потому что страна недостаточно сотрудничала с расследованием крушения самолета рейса MH17. Об этом сообщает NOS.

Отметим JIT сегодня назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

РБК-Украина писало, что также назначена дата суда над подозреваемыми - 9 марта 2020 года. В полиции Нидерландов отметили, что будут выданы международные ордера на арест четырех подозреваемых в катастрофе. Таким образом, их объявят в международный розыск.

Напомним, самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку от Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. В результате происшествия погибли 298 людей, в том числе 15 членов экипажа. Международное расследование установило, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.