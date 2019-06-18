Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2019 года снизился на 7 копеек до 26,39 грн/доллар, курс в покупке - 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 29,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3650 - 26,3900 грн/доллар, евро 29,5208 - 29,5488 грн/евро, российский рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3650 26,3900

EUR/UAH 29,5208 29,5488

RUB/UAH 0,4121 0,4126

Напомним, 14 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4200 - 26,4600 грн/доллар, евро 29,6987 - 29,7410 грн/евро, российский рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,38 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 июня установлен на таком уровне: 2638,8427 гривен за 100 долларов (+0,4865 гривен). При этом курс доллара на 18 июня составляет 2642,1945 гривен за 100 долларов.