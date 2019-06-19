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Курс долара на міжбанку стабільний

Новини » Фінанси    19.06.2019 - 17:20
Курс долара на міжбанку стабільний
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 1 копійку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 червня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,38 грн/долар, курс купівлі - 26,35 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,55 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3550 - 26,3800 грн/долар, євро 29,5208 - 29,5488 грн/євро, російський рубль 0,4117 - 0,4124 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,3550      26,3800

EUR/UAH     29,5208      29,5535

RUB/UAH     0,4117        0,4124

Курс долара на міжбанку стабільний

Нагадаємо, 18 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3650 - 26,3900 грн/долар, євро 29,5208 - 29,5488 грн/євро, російський рубль 0,4121 - 0,4126 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 червня встановлено на такому рівні: 2633,4256 гривень за 100 доларів (-5,4171 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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