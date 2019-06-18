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Курс доллара стабилен на межбанке

Новости » Финансы    18.06.2019 - 10:35
Курс доллара стабилен на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 26,47 грн/доллар, курс в покупке до 26,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,4400 - 26,4700 грн/доллар, евро 29,7238 - 29,7549 грн/евро, российский рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,4400    26,4700

EUR/UAH     29,7238    29,7549

RUB/UAH     0,4108      0,4114

Курс доллара стабилен на межбанке

Напомним, 14 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4200 - 26,4600 грн/доллар, евро 29,6987 - 29,7410 грн/евро, российский рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,41 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 июня установлен на таком уровне: 2642,1945 гривен за 100 долларов (+0,4865 гривен).

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Темы: Курс доллара
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