Курс долара на міжбанку стабільний

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,47 грн/долар, курс купівлі до 26,44 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4400 - 26,4700 грн/долар, євро 29,7238 - 29,7549 грн/євро, російський рубль 0,4108 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4400 26,4700

EUR/UAH 29,7238 29,7549

RUB/UAH 0,4108 0,4114

Нагадаємо, 14 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4200 - 26,4600 грн/долар, євро 29,6987 - 29,7410 грн/євро, російський рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 червня встановлено на такому рівні: 2642,1945 гривень за 100 доларів (+0,4865 гривень).