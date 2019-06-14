Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара не изменился

Курс доллара на межбанке в продаже 14 июня 2019 года не изменился - 26,46 грн/доллар, курс в покупке - 26,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 29,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4200 - 26,4600 грн/доллар, евро 29,6987 - 29,7410 грн/евро, российский рубль 0,4105 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4200 26,4600

EUR/UAH 29,6987 29,7410

RUB/UAH 0,4105 0,4115

Напомним, 13 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4300 - 26,4650 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8339 грн/евро, российский рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,41 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 июня установлен на таком уровне: 2642,1945 гривен за 100 долларов (+0,4865 гривен).