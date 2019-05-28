Курс доллара стабилен на межбанке

Доллар стоит 26,36 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 26,36 грн/доллар, курс в покупке - 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в 26,3350 - 26,3600 грн/доллар, евро 9,4425 - 29,4678 грн/евро, российский рубль 0,4077 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3350 26,3600

EUR/UAH 29,4425 29,4678

RUB/UAH 0,4077 0,4082

Напомним, 27 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3300 - 26,3600 грн/доллар, евро 29,4790 - 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,32 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 2632,5682 гривен за 100 долларов (-14,9098 гривен).