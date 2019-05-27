Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 мая 2019 года вырос на 2 копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3300 - 26,3600 грн/доллар, евро 29,4790 - 29,5047 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3600

EUR/UAH 29,4790 29,5047

RUB/UAH 0,4082 0,4091

Напомним, 24 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3000 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,4454 - 29,4876 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,32 грн/доллар, что на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 2632,5682 гривен за 100 долларов (-14,9098 гривен).