Курс долара стабільний на міжбанку

Долар коштує 26,36 грн

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 28 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 26,36 грн/долар, курс купівлі - 26,33 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,46 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в 26,3350 - 26,3600 грн/долар, євро 9,4425 - 29,4678 грн/євро, російський рубль 0,4077 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3350 26,3600

EUR/UAH 29,4425 29,4678

RUB/UAH 0,4077 0,4082

Нагадаємо, 27 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3300 - 26,3600 грн/долар, євро 29,4790 - 29,5047 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,32 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 2632,5682 гривень за 100 доларів (-14,9098 гривень).