Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 26,36 грн/доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,51 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3300 - 26,3700 грн/доллар, евро 29,4869 - 29,5179 грн/евро, российский рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3700

EUR/UAH 29,4869 29,5179

RUB/UAH 0,4083 0,4090

Напомним, 24 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3000 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,4454 - 29,4876 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,47 грн/доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 2647,478 гривен за 100 долларов (+13,9057 гривен).