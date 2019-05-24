Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 24 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,34 грн/доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3000 - 26,3400 грн/доллар, евро 29,4454 - 29,4876 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,3400

EUR/UAH 29,4454 29,4876

RUB/UAH 0,4075 0,4083

Напомним, 23 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3600 - 26,3800 грн/доллар, евро 29,3518 - 29,3714 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4067 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,47 грн/доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на таком уровне: 2647,478 гривен за 100 долларов (+13,9057 гривен).