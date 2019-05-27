Курс долара на міжбанку стабільний

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,36 грн/долар, курс купівлі до 26,33 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 29,51 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3300 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4869 - 29,5179 грн/євро, російський рубль 0,4083 - 0,4090 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3300 26,3700

EUR/UAH 29,4869 29,5179

RUB/UAH 0,4083 0,4090

Нагадаємо, 24 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3000 - 26,3400 грн/долар, євро 29,4454 - 29,4876 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4083 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,47 грн/долар, що на 14 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлено на такому рівні: 2647,478 гривень за 100 доларів (+13,9057 гривень).