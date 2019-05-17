Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 26,35 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 17 мая 2019 года не изменился - 26,37 грн/доллар, курс в покупке до 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3700 грн/доллар, евро 29,4296 - 29,4605 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3400 26,3700

EUR/UAH 29,4296 29,4605

RUB/UAH 0,4071 0,4078

Напомним, 16 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3550 - 26,3750 грн/доллар, евро 29,4807 - 29,5030 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4089 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,36 грн/доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 2636,8202 гривен за 100 долларов (+2,5289 гривен).