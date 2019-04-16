Курс доллара стабилен на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 26,73 грн/доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 30,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались 26,6900 - 26,7350 грн/доллар, евро 30,1730 - 30,2239 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4161 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6900 26,7350

EUR/UAH 30,1730 30,2239

RUB/UAH 0,4153 0,4161

Напомним, 16 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1876 - 30,2215 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,81 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 2681,0204 гривен за 100 долларов (+9,6332 гривен).