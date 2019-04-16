Курс долара на міжбанку стабільний

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 16 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,73 грн/долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 30,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися 26,6900 - 26,7350 грн/долар, євро 30,1730 - 30,2239 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4161 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6900 26,7350

EUR/UAH 30,1730 30,2239

RUB/UAH 0,4153 0,4161

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1876 - 30,2215 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 2681,0204 гривень за 100 доларів (+9,6332 гривень).