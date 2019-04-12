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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    12.04.2019 - 17:12
Курс доллара снизился на межбанке

Доллар подешевел на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 12 апреля 2019 года снизился на 3 копейки до 26,73 грн/доллар, курс в покупке до 26,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,2110 - 30,2479 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,7050     26,7300

EUR/UAH     30,2110      30,2479

RUB/UAH     0,4146        0,4154

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 11 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7300 - 26,7600 грн/доллар, евро 30,1247 - 30,1558 грн/евро, российский рубль 0,4147 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 апреля установлен на таком уровне: 2671,3872 гривен за 100 долларов (-11,7547 гривен).

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Темы: Курс доллара
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