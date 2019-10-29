Курс доллара сохраняется выше отметки в 25 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем не изменился и составил до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку - до 27,93 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,90 (24,86 - 28 октября), продажи - 25,14 (25,14 - 28 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,50 (27,47 - 28 октября), продажи - 27,93 (27,92 - 28 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 28 октября), продажи 3,93 (3,93 - 28 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки Украины на 29 октября установили курс доллара в продаже в пределах 25,10-25,35 грн/доллар, несколько понизив его по сравнению с 25 октября.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок 29 октября открылся небольшим ростом курса доллара по отношению к украинской гривне. В частности, по сравнению с закрытием предыдущей сессии курс доллара в продаже вырос на пять копеек - до 25,18 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,15 гривен за доллар. При этом курс евро в продаже вырос на три копейки - до 27,90 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк на 29 октября установил справочный курс на уровне 25,13 гривен за доллар, повысив его по сравнению с 28 октября (25,05). Таким образом, вероятнее всего официальный курс доллара на 30 октября поднимется до примерно такого же уровня.

Ранее в комментарии РБК-Украина старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что курс доллара на этой неделе будет расти. По его словам, до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.

Отметим, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что тренд крепкого курса гривны и низкой инфляции сохранится в следующем году.