Курс долара зберігається вище за позначку в 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 жовтня 2019 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем не змінився і склав до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 1 копійку - до 27,93 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,90 (24,86 - 28 жовтня), продажу - 25,14 (25,14 - 28 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,50 (27,47 - 28 жовтня), продажу - 27,93 (27,92 - 28 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,56 - 28 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 28 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки України на 29 жовтня встановили курс долара у продажу в межах 25,10-25,35 грн/долар, дещо знизивши його порівняно з 25 жовтня.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок 29 жовтня відкрився невеликим зростанням курсу долара по відношенню до української гривні. Зокрема, у порівнянні із закриттям попередньої сесії курс долара в продажу виріс на п'ять копійок - до 25,18 гривень за долар, курс купівлі - до 25,15 гривень за долар. При цьому курс євро у продажу виріс на три копійки - до 27,90 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк на 29 жовтня встановив довідковий курс на рівні 25,13 гривень за долар, підвищивши його в порівнянні з 28 жовтня (25,05). Таким чином, найімовірніше офіційний курс долара на 30 жовтня підніметься до приблизно такого ж рівня.

Раніше в коментарі РБК-Україна старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що курс долара цього тижня зростатиме. За його словами, до кінця тижня на міжбанку американська валюта може торгуватися близько 25,2 гривень, а в банках готівковий долар може торгуватися близько 25,0/25,3 гривень.

Зазначимо, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук інтерв'ю РБК-Україна заявив, що тренд міцного курсу гривні і низької інфляції збережеться в наступному році.