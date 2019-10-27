Эксперты прогнозируют рост курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может подорожать до 25,3 гривен

В течение следующей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,5%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную. По его словам, ситуация соответствует фундаментальным экономическим параметрам.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Согласно обновленному макропрогнозу, в 2021 году курс составит 27,0 грн/доллар, в 2022 году - в 27,5 грн/доллар.