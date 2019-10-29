Курс доллара снова приблизился к отметке 25 гривен

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на 29 октября понизился до 25,06 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2019 года установил курс доллара на отметке 25,06 гривен, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, на 29 октября официальный курс гривны установлен на такой отметке: 2506,7144 гривен за 100 долларов (-10,6972 гривен).

При этом курс доллара на 28 октября составлял 2517,4116 гривен за 100 долларов.

Фото: скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, накануне на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара понизился до 25,07 гривен, но к закрытию сессии перешел к росту и стабилизировался на отметке 25,13 гривен за доллар.

Учитывая торги на межбанковском рынке, Нацбанк на 28 октября устанавливал справочный курс на уровне 25,05 гривен за доллар, понизив его по сравнению с 25 октября (25,19 гривен).

Как полагают эксперты, на этой неделе курс доллара будет расти. В частности, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина заявил, что до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.

Вчера на наличном рынке средний курс покупки доллара был на уровне 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.