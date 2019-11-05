Курс доллара снизился межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2019 года снизился на 8 копеек до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7300 грн/доллар, евро 27,3947 - 27,4255 грн/евро, российский рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7000 24,7300 EUR/UAH 27,3947 27,4255 RUB/UAH 0,3893 0,3902

Напомним, 4 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,6297 - 27,6606 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2471,9467 гривен за 100 долларов (-7,8554 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 5 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,73 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,62 (24,78 - 4 ноября), продажи - 24,83 (24,91 - 4 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,30 (27,39 - 4 ноября), продажи - 27,73 (27,86 - 4 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 4 ноября), продажи 3,93 (3,93 - 4 ноября) грн за 10 рублей.