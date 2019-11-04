Курс доллара снизился межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 ноября 2019 года снизился на 6 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,66 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7800 - 24,8100 грн/доллар, евро 27,6297 - 27,6606 грн/евро, российский рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7800 24,8100 EUR/UAH 27,6297 27,6606 RUB/UAH 0,3915 0,3924

Напомним, 1 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8300 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,7251 - 27,7673 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3913 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2479,802 гривен за 100 долларов (+5,9877 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,91 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копейку до 27,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,78 (24,65 - 1 ноября), продажи - 24,91 (24,88 - 1 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,36 - 1 ноября), продажи - 27,86 (27,77 - 1 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,53 - 1 ноября), продажи 3,93 (3,91 - 1 ноября) грн за 10 рублей.