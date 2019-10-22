Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 октября 2019 года снизился на 22 копейки до 24,87 гривен за доллар, курс в покупке до 24,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8400 - 24,8700 грн/доллар, евро 27,6593 - 27,6902 грн/евро, российский рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8400 24,8700 EUR/UAH 27,6593 27,6902 RUB/UAH 0,3898 0,3904

Напомним, 21 октября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8700 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,7474 - 27,7895 грн/евро, российский рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копейки до 24,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копейки до 27,82 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,73 (24,87 - 21 октября), продажи - 24,96 (25,14 - 21 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,55 - 21 октября), продажи - 27,82 (28,05 - 21 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 21 октября), продажи 3,92 (3,93 - 21 октября) грн за 10 рублей.