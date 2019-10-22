Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 22 жовтня 2019 року знизився на 22 копійки до 24,87 гривень за долар, курс купівлі до 24,84 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 27,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,8400 - 24,8700 грн/долар, євро 27,6593 - 27,6902 грн/євро, російський рубль 0,3898 - 0,3904 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8400 24,8700 EUR/UAH 27,6593 27,6902 RUB/UAH 0,3898 0,3904

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8700 - 24,9100 грн/долар, євро 27,7474 - 27,7895 грн/євро, російський рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 22 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійки до 24,96 гривень за долар, курс євро знизився на 23 копійки до 27,82 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,73 (24,87 - 21 жовтня), продажу - 24,96 (25,14 - 21 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,45 (27,55 - 21 жовтня), продажу - 27,82 (28,05 - 21 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 21 жовтня), продажу 3,92 (3,93 - 21 жовтня) грн за 10 рублів.