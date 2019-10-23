НБУ на 23 октября снизил официальный курс

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,84 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 2484,4629 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

При этом курс доллара на 22 октября составляет 2497,5156 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 22 октября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 27,69 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 октября справочный курс на уровне 24,82 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 октября (25,01).

В то же время в обменных пунктах Украины 22 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копейки до 24,96 гривен за доллар, курс евро снизился на 23 копейки до 27,82 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,73 (24,87 - 21 октября), продажи - 24,96 (25,14 - 21 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,45 (27,55 - 21 октября), продажи - 27,82 (28,05 - 21 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 21 октября), продажи 3,92 (3,93 - 21 октября) грн за 10 рублей.