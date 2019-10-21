Курс доллара на межбанке упал ниже 25 гривен

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 22 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 21 октября 2019 года снизился на 22 копейки до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке до 24,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8700 - 24,9100 грн/доллар, евро 27,7474 - 27,7895 грн/евро, российский рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8700 24,9100 EUR/UAH 27,7474 27,7895 RUB/UAH 0,3900 0,3811

Напомним, 18 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,9527 - 27,9948 грн/евро, российский рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 2497,5156 гривен за 100 долларов (-5,9915 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 28,05 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,87 (24,80 - 18 октября), продажи - 25,14 (25,11 - 18 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,55 (27,40 - 18 октября), продажи - 28,05 (27,92 - 18 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 18 октября), продажи 3,93 (3,92 - 18 октября) грн за 10 рублей.