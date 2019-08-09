Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 9 серпня 2019 року знизився на 6 копійок до 26,21 гривень за долар, курс купівлі до 25,17 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 28,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1700 - 25,2100 грн/долар, євро 28,1702 - 28,2125 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3861 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,1700 25,2100

EUR/UAH 28,1702 28,2125

RUB/UAH 0,3851 0,3861

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2300 - 25,2700 грн/долар, євро 28,2475 - 28,2897 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).