Курс доллара снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 июля 2019 года снизился на 6 копеек до 26,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6500 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,7895 - 28,8073 грн/евро, российский рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6500 25,6700

EUR/UAH 28,7895 28,8073

RUB/UAH 0,4071 0,4077

Напомним, 19 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6900 - 25,7300 грн/доллар, евро 28,8575 - 28,8999 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,64 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 2564,3112 гривен за 100 долларов (-17,2233 гривен).