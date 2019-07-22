НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел после выборов на 17 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,64 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 2564,3112 гривен за 100 долларов (-17,2233 гривен).

При этом курс доллара на 22 июля составляет 2581,5345 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,73 гривен за доллар, курс в покупке - 25,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 28,85 гривен за евро.

В то же время курс в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 21 копейку до 25,90 гривен за доллар, в покупке на 22 копейки до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 29,15 гривен за евро.

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять. "Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - сказал Смолий.