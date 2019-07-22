Курс долара знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 22 липня 2019 року знизився на 6 копійок до 26,67 грн/долар, курс купівлі до 25,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 9 копійок до 28,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,6500 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7895 - 28,8073 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,6500 25,6700

EUR/UAH 28,7895 28,8073

RUB/UAH 0,4071 0,4077

Нагадаємо, 19 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8575 - 28,8999 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4088 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,64 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 2564,3112 гривень за 100 доларів (-17,2233 гривень).