Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,14 грн/доллар, курс в покупке до 26,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1100 - 26,1400 грн/доллар, евро 29,3189 - 29,3473 грн/евро, российский рубль 0,3988 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1100 26,1400

EUR/UAH 29,3189 29,3473

RUB/UAH 0,3988 0,3995

Напомним, 10 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,4195 - 29,4532 грн/евро, российский рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллара, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов.