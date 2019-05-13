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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    13.05.2019 - 10:40
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 26,14 грн/доллар, курс в покупке до 26,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 29,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1100 - 26,1400 грн/доллар, евро 29,3189 - 29,3473 грн/евро, российский рубль 0,3988 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1100    26,1400

EUR/UAH     29,3189    29,3473

RUB/UAH     0,3988      0,3995

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 10 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,4195 - 29,4532 грн/евро, российский рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллара, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальный курс доллара на 13 мая Доллар и евро немного снизились на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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