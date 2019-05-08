Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 8 мая 2019 года снизился на 9 копеек до 26,23 грн/доллар, курс в покупке до 26,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,38 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2000 - 26,2350 грн/доллар, евро 29,3440 - 29,3805 грн/евро, российский рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,2000 26,2350

EUR/UAH 29,3440 29,3805

RUB/UAH 0,4020 0,4029

Напомним, 7 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2800 - 26,3200 грн/доллар, евро 29,3941 - 29,4389 грн/евро, российский рубль 0,4032 - 0,4039 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,24 грн/доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 мая установлен на таком уровне: 2624,955 гривен за 100 долларов (-9,047 гривен).