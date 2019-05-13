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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    13.05.2019 - 10:40
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 травня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 26,14 грн/долар, курс купівлі до 26,11 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 29,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1100 - 26,1400 грн/долар, євро 29,3189 - 29,3473 грн/євро, російський рубль 0,3988 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1100    26,1400

EUR/UAH     29,3189    29,3473

RUB/UAH     0,3988      0,3995

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 10 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1900 грн/долар, євро 29,4195 - 29,4532 грн/євро, російський рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долара, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 травня, встановлений на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів.

НБУ встановив офіційний курс долара на 13 травня Долар і євро трохи знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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