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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    10.05.2019 - 17:10
Курс доллара снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 10 мая 2019 года снизился на 4 копейки до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 29,45 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1600 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,4195 - 29,4532 грн/евро, российский рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1600      26,1900

EUR/UAH     29,4195      29,4532

RUB/UAH     0,4010        0,4017

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, 8 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,2000 - 26,2350 грн/доллар, евро 29,3440 - 29,3805 грн/евро, российский рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 мая установлен на таком уровне: 2620,5887 гривен за 100 долларов (-4,3663 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро немного снизились на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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