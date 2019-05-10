Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 10 травня 2019 року знизився на 4 копійки до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,16 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 29,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1600 - 26,1900 грн/долар, євро 29,4195 - 29,4532 грн/євро, російський рубль 0,4010 - 0,4017 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1600 26,1900

EUR/UAH 29,4195 29,4532

RUB/UAH 0,4010 0,4017

Нагадаємо, 8 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,2000 - 26,2350 грн/долар, євро 29,3440 - 29,3805 грн/євро, російський рубль 0,4020 - 0,4029 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 травня встановлено на такому рівні: 2620,5887 гривень за 100 доларів (-4,3663 гривень).