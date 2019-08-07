Курс доллара снижается второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,42 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 августа установлен на таком уровне - 2542,4348 гривен за 100 долларов (-16,598 гривен). При этом курс доллара на 7 августа составлял 2559,0328 гривен за 100 долларов.

Напомним, сегодня курс доллара снизился на открытии межбанка. В частности, по данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,443 - 25,4800 грн/доллар, евро 28,4953 - 28,5299 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Снижение на межбанке сегодня отразилось и на наличном рынке, где курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 10 копеек - до 25,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 12 копеек - до 28,79 гривен за евро.

Отметим, в Национальном банке планируют ввести новые требования к банкам, которые предусматривают, чтобы они на своих сайтах и в рекламе предоставляли полную и достоверную информацию обо всех комиссиях, процентных ставках и рисках.