ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара снизился на открытии межбанка

Новости » Финансы    07.08.2019 - 10:49
Курс доллара снизился на открытии межбанка
Фото: курс доллара на межбанке начал снижаться (flickr.com nab/ukr)

Курс доллара снизился до 25,48 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:37 7 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - до 25,48 гривен за доллар, курс в покупке - 25,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 28,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,443 - 25,4800 грн/доллар, евро 28,4953 - 28,5299 грн/евро, российский рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,4430   25,4800

EUR/UAH     28,4953   28,5299

RUB/UAH     0,3905      0,3915

Курс доллара снизился на открытии межбанка

 

Напомним, накануне торги по доллару на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 25,5200 - 25,5500 грн/доллар, евро 28,5211 - 28,5521 грн/евро, российский рубль 0,3922 - 0,3928 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар. Ранее также стало известно, что международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов. Рост резервов обусловлен благоприятной ситуацией на валютном рынке, а также операциями правительства по управлению государственным долгом и переоценкой финансовых инструментов.

Курс доллара снова перешел к снижению
Новости Украины МежбанкКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь