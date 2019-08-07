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Курс доллара еще немного снизился на наличном рынке

Новости » Финансы    07.08.2019 - 12:48
Курс доллара еще немного снизился на наличном рынке
Фото: курс доллара в обменниках снизился (РБК-Украина)

Курс доллара опустился до 25,64 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 августа 2019 года, в 12:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 10 копеек - до 25,64 гривен за доллар, в покупке - тоже на 10 копеек до 25,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 12 копеек - до 28,79 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,10 - 25,60 (25,10 - 25,69 - 6 августа), продажи 25,49 - 25,95 (25,63 - 26,00 - 6 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,36 (25,46 - 6 августа), продажи - 25,64 (25,74 - 6 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,85 - 28,60 (27,80 - 28,65 - 6 августа), продажи 28,58 - 29,14 (28,63 - 29,20 - 6 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,29 (28,38 - 6 августа), продажи - 28,79 (28,87 - 6 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,90 - 6 августа), продажи 3,88 - 5,00 (3,90 - 5,00 - 6 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,597 (3,627 - 6 августа), продажи 4,007 (4,021 - 6 августа) грн за 10 рублей.

Отметим, Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар.

 

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