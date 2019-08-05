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Аналитики спрогнозировали курс доллара на эту неделю

Новости » Финансы    05.08.2019 - 11:15
Аналитики спрогнозировали курс доллара на эту неделю
Фото: курс доллара на этой неделе не будет резко расти (пресс-офис НБУ)

Курс доллара на этой неделе сильно не изменится

Курс доллара на этой неделе с 5 по 9 августа сильно не изменится. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Аналитик отметил, что за минувшую неделю доллар изменился к гривне на разных сегментах валютного рынка по-разному. В частности, запаздывающий официальный курс еще снижался, межбанк уже рос, в то время как наличный доллар топтался на месте.

"Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,49 грн до 25,35 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,35/25,38 до 25,51/25,56 (+0,6%/+0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 25,33/25,62 до 25,32/25,65 (-0,03%/+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,3% за счет снижения курса покупки с одновременным ростом курса продажи", - подчеркнул Иосуб.

По его словам, разнонаправленность движения на разных сегментах валютного рынка, во-первых, связана с разворотом доллара после его падения до 25 грн и ниже, а, во-вторых, может свидетельствовать о вероятной стабилизации курса вблизи текущих уровней.

"На эту неделю мы ожидаем, что доллар к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,3/25,7 грн", - добавил он.

Отметим, на открытии межбанка 5 августа курс доллара по состоянию на 10:31 по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос уже на 18 копеек - до 25,74 гривен за доллар.

Напомним, ранее стало известно, что украинская гривна заняла первое место среди мировых валют по росту относительно доллара США.

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