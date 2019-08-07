Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,42 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 серпня встановлено на такому рівні - 2542,4348 гривень за 100 доларів (-16,598 гривень). При цьому курс долара на 7 серпня становив 2559,0328 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, сьогодні курс долара знизився на відкритті міжбанку. Зокрема, за даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,443 - 25,4800 грн/долар, євро 28,4953 - 28,5299 грн/євро, російський рубль 0,3905 - 0,3915 грн/рубль.

Зниження на міжбанку відбилося й на готівковому ринку, де курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 10 копійок - до 25,64 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 12 копійок - до 28,79 гривень за євро.

Відзначимо, в Національному банку планують ввести нові вимоги до банків, які передбачають, щоб вони на своїх сайтах і в рекламі надавали повну і достовірну інформацію про всі комісії, процентні ставки і ризики.